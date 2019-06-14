رياضة | سيراميكا يحصل على توقيع "صقر" النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا يحصل على توقيع "صقر" النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا دعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد من منافسات دوري الممتاز "ب" حيث حصل مسؤولو سيراميكا على توقيع اللاعب محمود صقر الظهير الأيمن لفريق النصر لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر .

ويعد صقر من مواليد 1994 ولاعب سابق في صفوف أندية سرس الليان، وإف سي مصر، والنصر، الذي شارك معه بالقسم الثاني، والدوري الممتاز، قبل الإنضمام لنادي سيراميكا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويمتاز بالمشاركة في أكثر من مركز داخل الملعب إذ يجيد اللعب في وسط الملعب بجانب الظهير الأيمن.