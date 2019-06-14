شكرا لقرائتكم خبر عن 120 معلومة عن كأس أمم أفريقيا.. أرقام أسطورية للمنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا نسخة 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو من العام الجاري.

ونرصد من خلال السطور التالية 120 معلومة وحقيقة تاريخية عن كأس أمم أفريقيا، والأرقام القياسية التي تحققت على مدار تاريخ المسابقة.

1 – المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات المتوجة باللقب برصيد 7 ألقاب، ثم الكاميرون بـ5 ألقاب وغانا بـ4 ونيجيريا بـ3.

2 – منتخب مصر هو صاحب أول تتويج بأمم أفريقيا، وذلك في نسخة 1957 التي أقيمت في السودان.

3 – المنتخب الغاني هو الأكثر تحقيقاً للقب الوصافة في أمم أفريقيا، وحققها في 5 نسخ.

4 – المنتخب النيجيري هو أكثر منتخب حقق المركز الثالث في تاريخ أمم أفريقيا، وحصد البرونزية في 7 نسخ.

5 – صامويل إيتو، نجم المنتخب الكاميروني، هو الهداف التاريخي لأمم أفريقيا برصيد 18 هدفاً، بفارق 4 أهداف عن الإيفواري لوران بوكو.

6 – أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا من نصيب المصري أيمن منصور، بعد 21 ثانية من انطلاق لقاء منتخب بلاده أمام الجابون في نسخة 1994.

7 – المصري رأفت عطية هو صاحب أول هدف في تاريخ أمم أفريقيا، وسجله في مرمى منتخب السودان في النسخة الأولى عام 1957.

8 – المصري محمد دياب العطار «ديبة» هو هداف أول نسخة لأمم أفريقيا في عام 1957، برصيد 5 أهداف.

9 – منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في استضافة أمم أفريقيا على أرضه، وذلك في 5 نسخ من بينهم النسخة المقبلة.

10- نداي مولامبا، مهاجم الكونغو الديموقراطية، هو صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من أمم أفريقيا، وذلك في 1974 بمصر برصيد 9 أهداف.

11 – الإيفواري لوران بوكو هو اللاعب الوحيد الذي سجل 5 أهداف في مباراة واحدة، وذلك في شباك إثيوبيا بنسخة 1970.

12 – المصري حسن الشاذلي هو اللاعب الوحيد الذي سجل «هاتريك» و«سوبر هاتريك» في تاريخ أمم أفريقيا، برباعية في نيجيريا نسخة 1963، وثلاثية في كوت ديفوار نسخة 1970.

13 – المنتخبات العربية حققت 11لقباً بكأس أمم أفريقيا، بواقع 7 لمصر ولقب لكل من تونس والمغرب والجزائر والسودان.

14 – المنتخب المصري هو الوحيد الذي حقق اللقب في 3 نسخ متتالية وذلك في 2006،2008، 2010.

15 – منتخب مصر هو أول منتخب يحقق اللقب في نسختين متتاليتين في 1957 و1959، وكرر الأمر منتخب غانا في 1963 و1965 ثم الكاميرون في 2000 و2002، وذلك قبل الثلاثية التاريخية للفراعنة 2006 و2008 و2010.

16 – منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في سلسلة اللاهزيمة في 24 مباراة منذ نسخة 2004 بتونس وحتى نسخة 2017 بالجابون.

17 – أكثر المنتخبات مشاركةً في أمم أفريقيا هو المنتخب المصري، حيث سيجل الظهور رقم 24 له في النسخة المقبلة.

18 – منتخب مصر هو الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ أمم أفريقيا برصيد 159 هدفاً.

19 – الجابوني تشافي نزيجو هو أصغر لاعب يسجل في تاريخ أمم أفريقيا، فزار شباك منتخب جنوب أفريقيا في نسخة 2000 وهو في يبلغ من العمر 16 عاماً و3 أشهر.

20 – المصري حسام حسن هو أكبر لاعب سناً يسجل في أمم أفريقيا، بهدفه في نسخة 2006 بشباك الكونغو الديموقراطية، وهو يبلغ من العمر 39 عاماً و5 أشهر.

21 – منتخب مصر هو الأكثر تحقيقاً للفوز في مباريات الكان برصيد 54 انتصاراً، وهو الأكثر خوضاً للمباريات برصيد 96 مباراة.

22 – عصام الحضري هو أكبر لاعب سناً يشارك في مباراة بأمم أفريقيا، فحرس عرين الفراعنة في نهائي 2017 أمام الكاميرون وهو يبلغ من العمر 44 عاماً و21 يوماً.

23 – المصري أحمد حسن والكاميروني ريجوبير سونج هماالأكثر مشاركةً في نسخ أمم أفريقيا، برصيد 8 مشاركات لكل منهما، علماً بأن سونج سونج يتفوق بالمشاركة في المباريات في النسخ الثمانية، بينما لم يخوض حسن أي مباراة في نسخة 1996 رغم وجوده بقائمة منتخب مصر.

24 – الكاميروني ريجوبير سونج هو أكثر من شارك في المباريات في تاريخ أمم أفريقيا برصيد 33 مباراة وبفارق مباراة مباراة وحيدة عن المصري أحمد حسن.

25 – نسخة 1965 بتونس هي أول نسخة تشهد وجود مرحلة المجموعات بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى الرقم 6.

26 – نسخة 1968 في إثيوبيا، هي أول نسخة تشهد مشاركة 8 منتخبات، ونسخة 1992 بالسنغال تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى الرقم 12 ثم في نسخة 1996 تم رفع عدد المنتخبات إلى الرقم 16، وتشهد نسخة مصر 2019 لأول مرة 24 منتخباً مشاركاً في الكان.

27 – الثلاثي المصري أحمد حسن وعصام الحضري وأحمد فتحي هم الأكثر مشاركة في المباريات النهائية بأمم أفريقيا برصيد 4 نهائيات لكل منهم.

28 – المصري حسن شحاتة والغاني تشارلز جيامفي هما أكثر مدربان تُوجا بكأس أمم أفريقيا برصيد 3 مرات لكل منهما، بينما يعد شحاتة هو الوحيد الذي حقق الألقاب الثلاثة بشكل متتالي.

29 –أكثر منتخبين تقابلا في النهائي هما مصر والكاميرون في 3 نسخ 1986، 2008 و2017، كذلك منتخبي نيجيريا والكاميرون في نسخ 1984 و1988 و2000.

30- المنتخبان الأكثر وصولاً للمباراة النهائية لأمم أفريقيا هما مصر وغانا برصيد 9 نهائيات لكل منهما.

31 – نهائي نسخة 1992 بالسنغال شهد رقماً قياسياً من حيث عدد ركلات الترجيح المسددة في مباراة واحدة بتاريخ الكان، بتسديد غانا وكوت ديفوار 24 ركلة، ونجح الإيفواريون يومها في الفوز باللقب بنتيجة (11/10) .

32 – أكبر عدد من الحضور الجماهيري في تاريخ الكان مُسجل في نهائي نسخة 1986 في مصر، والمباراة التي جمعت منتخبي مصر والكاميرون، وقدر الحضور بـ 100 ألف مشجع.

33 – منتخب مصر يمتلك رقماً قياسياً من حيث المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا بشكل متتالي بـ15 حضور منذ نسخة 1984 وحتى 2010.

34 – المنتخب المغربي حقق لقب أمم أفريقيا بدون خوض مباراة نهائية في نسخة 1976، إذ قسمتالفرقإلىمجموعتين،يتأهلأولوثانيكلمجموعةإلىالدورالنهائيالذييلعبعلىشكلمجموعة،ويفوزفيالبطولةالفريقالذييحتلالمركزالأولفيها، كذلك المنتخب المصري في النسخة الأولى عام 1959 عقب انسحاب جنوب أفريقيا من المشاركة في الكان.

35 – أقيمت أمم أفريقيا في نسختين بتنظيم مشترك بين دولتين، الأولى نسخة 2000 بغانا ونيجيريا والثانية في نسخة 2010 بغينيا الاستوائية والجابون.

36- 8 منتخبات حققت اللقب على أرضها ووسط جماهيرها مع تنظميها للنهائيات، وهي مصر وتونس والجزائر وغانا ونيجيريا والسودان وجنوب أفريقيا ونيجيريا، علماً بأن منتخب مصر هو الوحيد الذي توج على أرضه بـ3 نسخ.

37 – منتخب مصر هو الأكثر بلوغاً للمربع الذهبي في تاريخ أمم أفريقيا برصيد 15 مرة، وبفارق مرة وحيدة عن كل من غانا ونيجيريا.

38- منتخب غانا هو أكثر المنتخبات حفاظاً على نظافة شباكه في تاريخ أمم أفريقيا برصيد 40 مباراة، ويليه المنتخب المصري بـ39 مباراة.

39 – المصري عصام الحضري هو أكثر حارس في تاريخ أمم أفريقيا يحافظ على نظافة شباكه، وذلك في 14 مباراة.

40- المصري محمود الجوهري والنيجيري ستيفين كيشي هما الوحيدان اللذان تُوجا باللقب كلاعبين ومدربين، الجوهري حققها لاعباً في 1959 ومدرباً في 1998، وكيشي لاعباً في 1994 ومدرباً في 2013.

41 – المصري محمود دياب العطار «ديبة» هو أول من يسجل سوبر هاتريك في تاريخ أمم أفريقيا، بإحرازه 4 أهداف في شباك إثيوبيا بالنسخة الأولى عام 1957.

42 – أكثر مباراة شهدت غزارة تهديفية في تاريخ أمم أفريقيا جمعت مصر ونيجيريا بنسخة 1963، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 6/3.

43 – الانتصار الأكبر في تاريخ أمم أفريقيا كان من نصيب كل من كوت ديفوار بنتيجة 6/1 على إثيوبيا نسخة 1970، ومنتخب غينيا بالنتيجة ذاتها على بوتسوانا نسخة 2012.

44 –الإيفواري لوران بوكو هو أول لاعب يحقق لقب هداف أمم أفريقيا في نسختين متتاليتين، وذلك في نسختي 1968 و1970.

45 – أول منتخب يتوج بأمم أفريقيا عبر ركلات الترجيح هو المنتخب الغاني في نهائي نسخة 1982، على حساب المنتخب الليبي المُنظم.

46 – منتخبا غانا وكوت ديفوار هما أكثر من خسرا أمم أفريقيا في النهائي عبر ركلات الترجيح، وفقد كل منهما اللقب مرتين.

47 – منتخبان خسرا اللقب في نسختين على التوالي، هما غانا في نسختي 1968 و1970، ونيجيريا في 1988 و1990.

48 – أول هدف سُجل في كأس أمم أفريقيا جاء من ركلة جزاء بعد 21 دقيقة مرت من عمر لقاء مصر والسودان، وسجل على إثرها المصري رأفت عطية أول أهداف الكان.

49 – أول وقت إضافي في تاريخ أمم أفريقيا كان في نهائي نسخة 1962 بين مصر وإثيوبيا، وتمكن خلاله المنتخب الإثيوبي من تسجيل هدفين والفوز بالمباراة بنتيجة 4/2.

50 – أول تعادل يحسم نتيجة مباراة في تاريخ أمم أفريقيا كان في نسخة 1963، وهو لقاء غانا وتونس الذي انتهى بنتيجة (1/1).

51 – نسخة 2008 بغانا شهدت أكثر عدد من الأهداف المسجلة وعددهم 99 هدفاً في 32 مباراة، بينما كانت نسخة 1962 بإثيوبيا هو الأعلى من حيث النسبة التهديفية وسُجل خلالها 18 هدفاً في 4 مباريات.

52- الثنائي المصري أحمد حسن وعصام الحضري هما أكثر من تو بلقب أمم أفريقيا من بين جميع اللاعبين الذين شاركوا في الكان، وفي جعبة كل منهما 4 ألقاب.

53 – حسام حسن هو اللاعب الوحيد الذي شارك في نسختين من أمم أفريقيا بفارق زمني 20 عاماً، حيث شارك مع منتخب مصر في نسخة 1986 و2006، وهو أول لاعب أيضاً يتوج باللقب مرتين بنفس الفارق الزمني.

54 – نسخة 1980 بنيجيريا تشهد أقل عدد من الأهداف يحقق من خلاله لاعباً لقب الهداف، وذلك بتسجيل الرباعي لخضر بلومي وروجيه ميلا وجمال عبدالحميد عبدالله تراوري هدفين.

55 – نسخة 2012 التي استضافتها الجابون وغينيا الاستوائية شهدت للمرة الأولى حصول 7 لاعبين على لقب الهداف مناصفة بينهم، بعد التساوي في أهدافهم التي وصلت للرقم 3.

56 –6 منتخبات لم تتذوق مطلقاً طعم الانتصار في أي مباراة بأمم أفريقيا، وهي غينيا بيساو وموريشيوس وبنين وتنزانيا وموزمبيق وناميبيا.

57 – منتخب موريشيوس هو المنتخب الوحيد الذي خسر جميع مبارياته في أمم أفريقيا.

58 – منتخب الكاميرون هو أكثر منتخبات أمم أفريقيا تحقيقاً للتعادل وحققه في 25 مباراة.

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59 – نهائيان عربيان لأمم أفريقيا، الأول في مصر بنسخة 1959 وجمع مصر والسودان، والثاني في نسخة 2004 بتونس وجمع منتخبي تونس والمغرب.

60 –المصري مراد فهمي هو أول مدير فني يتوج بلقب أمم أفريقيا، وذلك بقيادته للفراعنة لحصد لقب 1957 بالسودان.

61 – المنتخب الغاني هو الوحيد الذي بلغ نهائي أمم أفريقيا في 4 نسخ متتالية، وذلك في نسخ 1963، 1965، 1968 و1970.

62 – الإثيوبي «جيبهو دوبي» هو أول حكم يدير مباراة في تاريخ أمم أفريقيا، حيث أدار لقاء مصر والسودان بافتتاح نسخة 1957.

63 – السوداني عبدالحليم محمد هو صاحب فكرة إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك في عهد المصري عبدالعزيز سالم، أول رئيس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

64 – نسخة 2019 ستشهد للمرة الأولى مشاركة 5 منتخبات عربية وهي مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

65 – منتخبات موريتانيا ومدغشقر وبوروندي يسجلون أول حضور لهم في أمم أفريقيا عبر تاريخهم خلال نسخة 2019 بمصر.

66 –المجري بال تيتكوس هو أول مدير فني أجنبي من خارج القارة الأفريقية يحقق لقب الكان، بقيادته مصر لإحراز اللقب في نسخة 1959.

67 – الفرنسي هيرفي رينارد هو المدير الفني الوحيد الذي حقق لقب أمم أفريقيا مع منتخبين مختلفين، مع زامبيا في 2012، وكوت ديفوار في 2015.

68 – 19 دولة استضافت منافسات أمم أفريقيا على رأسهم مصر 5 مرات بما فيهم نسخة 2019، ثم غانا 4 مرات، وكل من إثيوبيا وتونس 3 مرات، ومرتين بكل من كوت ديفوار ونيجيريا والسودان وجنوب أفريقيا والجابون وغينيا الاستوائية، و9 دول أخرى نالت شرف الاستضافة مرة وحيدة.

69 –14 منتخباً تُوج بالكان على رأسهم مصر برصيد 7 ألقاب ثم الكاميرون 5 وغانا 4 ونيجيريا 3، وكوت ديفوار والكونغو الديموقراطية 2، وكل من الجزائر وتونس والمغرب والسودان وزامبيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا والكونغو مرة واحدة.

70- أول مباراة يتم خلالها الاحتكام لركلات الترجيح في تاريخ أمم أفريقيا كان في نصف نهائي نسخة 1980، ولقاء مصر والجزائر بالدور نصف النهائي وتمكن منتخب «الخُضر» من التفوق.

71 – أكبر فوز في تاريخ نهائي أمم أفريقيا كان من نصيب مصر على إثيوبيا برباعية نظيفة في نهائي 1957، ثم فوز نيجيريا على الجزائر بثلاثية نظيفة في نهائي نسخة 1980.

72 – منتخب السودان هو أول منتخب يخسر اللقب على أرضه في نسخة 1957، ومنتخب مصر هو أول من تُوج وسط جماهيره في نسخة 1959.

73 – أكبر فوز في تاريخ مباريات تحديد المركز الثالث والرابع كان من نصيب مصر برباعية نظيفة في شباك الكونغو برازفيل نسخة 1976.

74 – أكبر نتيجة تعادل في تاريخ الكان كانت «4-4»، وتحققت مرتين، الأولى في لقاء المركز الثالث والرابع بنسخة 1998 بين بوركينا فاسو والكونغو الديموقراطية، والثانية في لقاء الافتتاح لنسخة 2010 بين أنجولا ومالي.

75 – أول مباراة تخلو من الأهداف في تاريخ أمم أفريقيا ويحسمها التعادل السلبي كانت مباراة تونس والسنغال بالدور الأول لنسخة 1965.

76 – المنتخب الكاميروني حقق جميع ألقابه خارج ميدانه، فجاءت ألقابه الـ5 بعيداً عن جماهيره، وحقق المركز الرابع في المرة الوحيدة التي استضاف خلالها الكان في 1972.

77 – منتخبات مصر والكاميرون وكوت ديفوار هم الأكثر تتويبجاً عبر ركلات الترجيح برصيد تتويجين لكل منهم.

78 – منتخب غانا هو الأكثر تحقيقاً للمركز الرابع في تاريخ أمم أفريقيا، وحققه في 4 مرات، بنسخ 1966 و2013و 2013 و2017.

79 – نهائي نسخة 1974 الذي جمع الكونغو الديموقراطية «زائير» بزامبيا، هو الوحيد الذي تمت إعادته بعد نهاية المباراة بالتعادل (2-2) لعدم تطبيق نظام ركلات الترجيح وقتها وحسم الكونغوليون لقاء الإعادة بهدفين.

80 – أغزر مباراة نهائية في الكان من الناحية التهديفية كانت في نسخة 1962، والتي شهدت 6 أهداف بفوز إثيوبيا على مصر بنتيجة «4-2».

81 – منتخب الكونغو الديموقراطية صاحب التتويجين بلقب أمم أفريقيا، هو أكثر منتخب تلقى خسارة في تاريخ المسابقة، ونال الهزيمة في 26 مباراة.

82 – منتخب كوت ديفوار هو أكثر من اهتزت شباكه بالأهداف في تاريخ أمم أفريقيا بـ97 هدفاً، وبفارق هدف وحيد عن منتخب الكونغو الديموقراطية الذي مني مرماه بـ96 هدفاً.

83 – أقل المنتخبات مشاركةً في مباريات الكان هم رواندا وتنزانيا وموريشيوس وبوتسوانا وغينيا بيساو، وخاض كل مهم 3 مباريات فقط.

84 – نهائي نسخة 1986 الذي جمع مصر بالكاميرون هو أول نهائي بأمم أفريقيا يخلو من الأهداف خلال شوطيه الأصليين والإضافيين.

85 – منتخب نيجيريا حقق لقب أمم 3 مرات، والمركز الثاني 4 مرات، والثالث 7 مرات.

86 –منتخب رواندا هو المنتخب الوحيد في الكان الذي تتساوى عدد أهدافه المسجلة مع الأهداف التي سكنت شباكه، فسجل 3 أهداف ونالت شباكه نفس الرصيد.

87 –3 لاعبين سجلوا 4 أهداف في مباراة واحدة بالكان، وهم المصري حسن الشاذلي في مرمى نيجيريا عام 1963، والمصري محمد دياب العطار في شباك إثيوبيا عام 1957، والجنوب أفريقي ماكارثي في مرمى ناميبيا نسخة 1998.

88 – الجنوب أفريقي ماكارثي سجل أسرع سوبر هاتريك في تاريخ أمم أفريقيا، وذلك في الدقائق 8، 11، 19، 21 من عمر مباراة منتخب بلاده أمام نامبيبا في 1998.

89- منتخب النيجر هو الأقل تهديفاً في كأس أمم أفريقيا عبر تاريخها برصيد هدف وحيد.

90 – منتخبات مصر وجنوب أفريقيا وغانا هم المنتخبات التي تُوجت باللقب من خلال أول مشاركة لهم.

91 –منتخب مصر هو أكثر المنتخبات التي سجل لاعبوها «هاتريك وسوبر هاتريك» في تاريخ الكان، وذلك في 5 مناسبات، بأقدام حسن الشاذلي «مرتين» والجوهري وحسام حسن و«ديبة».

92- منتخب كوت ديفوار هو أكثر المنتخبات تسجيلاً في نسخة واحدة بالكان، وذلك بإحراز لاعبوه 16 هدفاً خلال مشاركته في نسخة 2008 بغانا.

93 –البرازيلي أوتو جلوريا هو المدير الفني اللاتيني الوحيد الذي توج بلقب أمم أفريقيا، والوحيد من خارج مدربي القارتين الأفريقية والأوروبية، وذلك مع المنتخب النيجيري نسخة 1980.

94 – منتخب كوت ديفوار هو الأكثر احتكاماً لركلات الترجيح في تاريخ الكان، ولجأ إليها في 8 مناسبات، نجح في 4 وخسر في 4 مرات أخرى.

96- المدرسة المصرية ونظيرتها الفرنسية هما الأكثر تتويجاً على مستوى المدربين بلقب أمم أفريقيا، فحقق الفرنسيون 5 ألقاب عن طريق رينارد «لقبين» ولوروا ولومير ولوشنتور، بينما حقق المصريون نفس العدد من الألقاب من خلال حسن شحاتة «3 ألقاب»، ومحمود الجوهري ومراد فهمي.

97 – منتخب الكاميرون هو المنتخب الوحيد الذي حقق اللقب في نسختين متتاليتين عبر ركلات الترجيح في نسختي 2000 على حساب نيجيريا، و2002 على حساب السنغال.

98 –المنتخب الجزائري هو المنتخب الوحيد الذي لم يخسر لقب أمم أفريقيا في ظل تنظيمه للمسابقة، فتُوج في المرة الوحيدة التي استضاف خلالها الكان في نسخة 1990، عدا ذلك خسر جميع المنظمون اللقب في نسخة واحدة على أقل تقدير.

99 – مباراة الكونغو الديموقراطية وغينيا الاستوائية في نسخة 2015 هي المباراة السلبية الوحيدة في تاريخ مباريات تحديد المركز الثالث والرابع بأمم أفريقيا.

100 – الأراضي العربية استضافت 13 نسخة للكان من أصل 31 بواقع 5 في مصر و3 في تونس و2 في السودان و1 في كل من الجزائر والمغرب وليبيا.

100 – الأراضي العربية استضافت 13 نسخة للكان من أصل 31 بواقع 5 في مصر و3 في تونس و2 في السودان و1 في كل من الجزائر والمغرب وليبيا.

101 – الفرنسي كلود روا هو أكثر مدير فني ظهورًا في الكان، وشارك في 9 نسخ بتاريخ أمم أفريقيا.

102 – الفرنسي لوروا هو المدير الفني الوحيد الذي قاد 6 منتخبات مختلفة في أمم أفريقيا «الكاميرون – السنغال – الكونغو الديموقراطية- غانا – الكونغو- توجو».

103 – 16 مديراً فنياً أجنبياً «غير وطنياً» حقق كأس أمم أفريقيا على مدار تاريخها، بدايةً من المجري بال تيتكوس مع مصر في 1959، وحتى البلجيكي هوجو بروس مع الكاميرون في 2017.

104 – 15 لاعباً في تاريخ أمم أفريقيا سجلوا «هاتريك وسوبر هاتريك»، أولهم سوبر هاتريك المصري محمد دياب العطار ديبة في شباك إثيوبيا في نهائي عام 1957، وآخرهم المغربي سوفيان علودي في شباك ناميبيا نسخة 2008.

105- الحكم السوداني محمد يوسف هو من أدار أول نهائي في تاريخ أمم أفريقيا، وذلك في نسخة 1957 خلال لقاء مصر وإثيوبيا.

106- الفرنسي روجيه لومير هو المدير الفني الوحيد الذي حقق لقب أمم أفريقيا وكان ضمن جهاز فني حقق كأس العالم، وقاد لومير تونس للقب الأفريقي في 2004 وكان مدرباً مساعداً للمنتخب الفرنسي في كأس العالم 1998.

107- 12 منتخباً في القارة السمراء لم يستطيعوا حتى الآن المشاركة في أي نسخة من نسخ أمم أفريقيا، وهم إي سواتيني وإريتريا وجيبوتي وجزر القمر وأفريقيا الوسطى وتشاد وجامبيا والصومال وجنوب السودان وليسوتو وساو تومي وسيشيل.

108 – 11 نسخة بأمم أفريقيا لم تشهد ظهور أي منتخبات جديدة تشارك للمرة الأولى.

109 – المصري محمود الجوهري هو أول من حقق لقب أفضل لاعب في أمم أفريقيا، وذلك في النسخة الأولى بالسودان عام 1957.

110 – المصري أحمد حسن هو اللاعب الوحيد في تاريخ أمم أفريقيا الذي حقق لقب أفضل لاعب في نسختين، وذلك في 2006 و2010.

111- منتخب مصر هو الوحيد الذي نال لاعبوه لقب الأفضل في أمم أفريقيا لـ3 نسخ متتالية من خلال أحمد حسن 2006، 2010 وحسني عبدربه في 2008.

112 – الإثيوبي مينجستو وركو هو أول من حقق لقب الهداف ولقب أفضل لاعب في أمم أفريقيا خلال نسخة واحدة، وذلك في 1962.

113- الكاميروني صامويل إيتو والزامبي كالوشا بواليا والغاني أسامواه جيان، هم الثلاثي الذي تمكن من التسجيل في الكان خلال 6 نسخ.

114 – الزامبي بيرنارد شاندا هو آخر من سجل هاتريك في تاريخ الكان خلال مباراة إقصائية تلعب بنظام خروج المغلوب، وذلك في شباك الكونغو برازفيل بنصف نهائي نسخة 1974 بمصر.

115 – المنتخب الإثيوبي هو أكثر من تلقى «هاتريك» و«سوبر هاتريك» في شباكه في تاريخ أمم أفريقيا، وذلك في 3 مناسبات، برباعية المصري ديبة في 1957 وثلاثية المصري الجوهري في 1959 وخماسية الايفواري لوران بوكو في 1970.

116 – نسخ 1970، 1998، 2006 هي أكثر النسخ التي شهدت تسجيل «هاتريك» وذلك خلال مرتين في كل نسخة منهم.

117 – المنتخبات العربية جميعها لم تتلق أي هاتريك بشباكها على مدار تاريخ مشاركاتها في الكان.

118 – الخسارة العربية الأثقل في تاريخ أمم أفريقيا كانت من نصيب الجزائر في لقاء عربي خالص أمام مصر في نصف نهائي نسخة 2010 بنتيجة (4/0).

119 – أول نسختين من أمم أفريقيا في 1957 و1959 أقيمت بدون خوض أي تصفيات.

120 –اليوغوسلافي زيفكو باجيك هو أول حكم أجنبي من خارج قارة أفريقيا يدير مباراة بالكان، وذلك بدارته للقاء مصر وإثيوبيا بنسخة 1959 بمصر.