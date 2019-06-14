شكرا لقرائتكم منتخب مصر يتراجع مركزاً واحداً وفق تصنيف "فيفا" ويحتل الثامن أفريقياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع منتخب مصر مركزاً وحيداً في التصنيف الصادر اليوم، الجمعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليحتل المركز الـ 58 عالمياً.

ويحتل منتخب مصر المركز الثامن في قائمة المنتخبات الافريقية بتصنيف الفيفا قبل انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

ظلت السنغال في صدارة قائمة منتخبات افريقيا بتصنيف الفيفا بعد أن تقدمت مركزا على الصعيد العالمي حيث تحتل المركز الـ 22 عالمياً، وتقدم منتخب تونس "3 مراكز" ليحتل المركز الـ 25 عالمياً والثاني افريقياً بينما تراجع منتخب نيجيريا "3 مراكز" ليحتل المركز الـ 45 عالمياً والثالث افريقياً، بينما جاء منتخب المغرب في المركز الـ 47 عالمياً والرابع افريقياً بعدما تراجع "مركزين" في تصنيف الفيفا.

واحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الخامس على صعيد المنتخبات الافريقية، بعدما تراجع "3 مراكز" ليحتل المركز الـ 49 عالمياً، ثم غانا في المركز الـ 50 عالمياً والسادس افريقياً، والكاميرون الـ 51 عالمياً والسابع افريقياً.