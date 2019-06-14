شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يؤجل اختبارات الناشئين إلى نهاية أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان تأجيل انعقاد اختبارات الناشئين للنادى لنهاية بطولة كأس الامم الافريقية التى تقام بمصر بسبب عدم وجود ملاعب .

ويستضيف ستاد الاسماعيلية مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس الامم الافريقية

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وقال سيد عبد الرازق بازوكا مدير قطاع الناشئين بالاسماعيلى أن ناديه لم يجد ملاعب لإقامة الاختبارات فقرر تأجيلها لحين نهاية البطولة .

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.