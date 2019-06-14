شكرا لقرائتكم باسم مرسي يفاضل بين عدد من العروض المحلية والخارجية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك المعار إلى صفوف سموحة، عدداً من العروض المحلية والخارجية التي تلقاها في الفترة الأخيرة، من أجل تحديد وجهته في الموسم الجديد.

كان باسم مرسي قد أحيلت أوراقه إلى الدكة مع الفريق السكندري بعد دخوله في مشادة مع حسام حسن المدير الفني لسموحة، وهو ما دفع لاعب الزمالك للبحث عن فريق جديد باحثاً عن فرصة للمشاركة.

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وتعذرت عودة باسم مرسي على ناديه السابق، الزمالك، وذلك في ظل تواجد المغربي خالد بوطيب و عمر السعيد واشتعال المنافسة على هذا المركز، فيما كان باسم قد تلقى أكثر من عرض خليجي خلال الفترة الماضية عن طريق أحد الوكلاء ومن المرتقب أن يعلن مهاجم الزمالك عن موقفه منها خلال الفترة القادمة.

و يؤدى باسم مرسي برنامج تأهيلى خاص لاستعادة فورمته البدنية، خاصة بعد غيابه عن المشاركة منذ انضمامه إلى سموحة بسبب أزمته مع المدير الفني.