شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل بعد إجازة مع زوحته فى أندونيسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرافق رمضان صبحى لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى زوجته فى قضاء اجازته باندونسيا، ويعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل وذلك عقب خروجه من معسكر المنتخب الاوليمبي . كان رمضان صبحى قد حصل على أذن من الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب للخروج من معسكر المنتخب الذى تواجد فى اوزبكستان وذلك لانهاء بعض الاجراءات الخاصة به فى انجلترا وعقب الانتهاء من هذه الاجراءات توجه صبحى الى اندونسيا لقضاء اجازة مع زوجته . Advertisements رمضان يعود نهاية الاسبوع المقبل استعدادا للانتظام فى تدريبات فريق الكرة بالاهلى الذى سيعود للتدريبات يوم 22 يونيو فى اليوم التالى لافتتاح كاس الامم الافريقية 2019 التى تنظمها مصر حيث يستعد الأهلى للقائى المقاولون العرب والزمالك فى نهاية الدورى والمقرر لهما يومى 26 و30 يوليو المقبل على التوالى .

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