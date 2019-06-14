شكرا لقرائتكم شاهد.. استعدادات استاد القاهرة لاستقبال أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الحديث عن الملاعب العملاقة التى تم تجهيزها لإستضافة مباريات أمم أفريقيا على الرغم من المدة الزمنية القصيرة لتنظيم و تطوير الملاعب لا تتخطي حاجز الـ4 أشهر بعد أن قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب التنظيم من دولة الكاميرون ومنحها إلى مصر بعد فوزها فى التصويت على جنوب أفريقيا بنتيجة 16 / 1 ، وعلى رأس هذه الاستادات العملاقة :

استاد القاهرة

وهو الاستاد المخصص لاستضافة مباريات منتخب مصر وضربة البداية أمام زيمبابوي المقرر لها 21 يونيو الجاري إلى جانب منتخبي الكونغو الديمقراطيةو أوغندا".

يعد استاد القاهرة الدولى أو استاد الرعب كما كان يطلق عليه، والذى تم افتتاحه 1960، يسع لـ75 ألف مشجع، و يستضيف مباريات المجموعة الأولى "مصر والكونغو وأوغنندا وزيمبابوى"، من أكبر الأستادات على مستوي أفريقيا و العالم.

Advertisements

شهد استاد القاهرة تطوير غرف ملابس للفرق التى ستلعب مدعمة بجاكوزى وحمامات على أحدث مستوى عالمى وتم إنشاء 4 غرف بدلاً من إثنين ، وكل فريق مع غرفة الملابس غرفة أخرى للمدير الفنى للفريق، وهناك منطقتين للإحماء والتسخين للاعبين قبل انطلاق المباريات، بها نجيل طبيعى من نفس نجيلة الملعب الذى يتقام عليه المباريات، بخلاف 4 غرف أخرى مخصصة للحكام وأخرى للكشف عن المنشطات وثالثة للأولاد الذين ينزلون مع اللاعبين للملعب، ورابعة للعيادة الطبية،بالإضافة إلى شاشات عملاقة وتغيير أرضية الملاعب.

شهدت أعمال التطوير إصلاح نجيلة أرضية الاستاد بالكامل، حيث أصبحت مزيجًا بين النجيل الصناعى والطبيعى وهى من نفس نوعية النجيلة بملعب نهائى دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزي.