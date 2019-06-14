شكرا لقرائتكم شاهد.. استاد الإسكندرية يتأهب لاستقبال أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بضعة أيام تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الأسبوع المقبل، والتجهيزات التي تقيماها الدولة المصرية من الملاعب العملاقة التى تم تجهيزها لإستضافة مباريات أمم أفريقيا على الرغم من المدة الزمنية القصيرة لتنظيم و تطوير الملاعب لا تتخطي حاجز الـ4 أشهر بعد أن قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب التنظيم من دولة الكاميرون ومنحها إلى مصر بعد فوزها فى التصويت على جنوب أفريقيا بنتيجة 16 / 1 ، وعلى رأس هذه الاستادات العملاقة :

استاد الإسكندرية



ستاد الإسكندرية تم افتتاحه عام 1929، ، والسعة الجماهيرية له 20 ألف مشجع.

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ويستضيف استاد الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية "نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندى".

ويظهر ستاد القاهرة بصبغة باريسية خلال الفترة المقبلة، بعد تغيير أرضية الملعب على شاكلة ملعب باريس سان جيرمان، وتغيير نظام الأرضية من نظام البلاطات لنظام الفايبر والبذور الصيفية والشتوية.