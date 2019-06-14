الإنتاج الحربى يحصل على خدمات مدافع نهضة بركان...

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جدة - عمرو شويل أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى حصول ناديه على خدمات المدافع المغربى عمر النمساوى مدافع نهضة بركان لمدة ثلاثة سنوات . Advertisements وقال مهدى فى تصريحات صحفية: " أرسلنا العقود للاعب بالإيميل ووقع عليها فى ظل انتهاء تعاقده مع ناديه المغربى بنهاية الموسم الجارى وننتظر وصول النمساوى للقاهرة" وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا

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