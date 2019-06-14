شكرا لقرائتكم الأهلى يعسكر فى أسبانيا خلال فترة توقف الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قرر مسئولو النادي الأهلي إقامة معسكر الفريق الخارجي خلال فترة توقف الدوري الحالية في اسبانيا.

ويطير سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات إلى أسبانيا خلال أيام من أجل "مُعانية" أماكن التدريب والإقامة في المدينة التى تستضيف المعسكر الخارجي الذى سيتخلله مباراتين أو ثلاثة مباريات.

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كان الأهلي يفاضل خلال الايام الماضية بين ثلاثة دول هي أسبانيا وألمانيا وهولندا لأستضافة المعسكر الخارجي غير أن الاتجاه الأقرب هو إقامة المعسكر في اسبانيا.

ويبدأ معسكر الأهلى أواخر يونيو الجاري أو في الايام الأولى من شهر يوليو على أقصى تقدير حيث يعود الفريق للتدريبات يوم 22 الشهر الجاري بعد الراحلة السنوية التى حصل عليها الفريق خلال توقف الدوري الحالية بسبب الاستعداد لأمم أفريقيا التى ستنطلق في مصر يوم 21 يونيو الجاري.