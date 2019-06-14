شكرا لقرائتكم استاد السويس جاهز لاستقبال النجوم الأفارقة في بطولة أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعد استاد السويس جاهزا لاستقبال مباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 21 يونيه الجارى إلى 19 يوليو المقبل وتستقبل فرق تونس ومالى و أنجولا ، موريتانيا.

جاء تطوير استاد السويس على احدث طراز حتى اصبح تحفة معمارية لاقت اعجاب مندوبي المنتخبات التى ستشارك فى المجموعة الخامسة واكدوا على روعة شكل ونظام الاستاد بعد التطوير الذى حدث فى فترة وجيزة تعبر على عراقة المصريين .

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ويحتوى استاد السويس على 4 غرف ملابس للفرق التى ستلعب مدعمة بدورات مياه حديثة وجاكوزى على أحدث مستوى عالمى، وكل فريق مع غرفة الملابس غرفة أخرى للمدير الفنى للفريق، وأيضا يوجد منطقتين للإحماء والتسخين للاعبين قبل انطلاق المباريات، بها نجيل طبيعى من نفس نجيلة الملعب الذى يقام عليه المباريات، بخلاف 4 غرف أخرى مخصصة للحكام وأخرى للكشف عن المنشطات وثالثة للأولاد الذين ينزلون مع اللاعبين للملعب، ورابعة للعيادة الطبية ، أما بخلاف التطوير فى غرف الملابس ومناطق الإحماء والأربع غرف الأخرى التى طلبها الكاف للعيادة والحكام والأولاد الصغار الذين ينزلون مع اللاعبين والكشف عن المنشطات، وهناك أيضا تغيير لأرضية الاستاد لتكون أحدث نوع عالمى ، وذلك كله بخلاف نظام مراقبة بالكاميرات دقيق جدا، منذ الدخول من البوابات والمداخل والملعب نفسه كل شىء تحت السيطرة، حتى الملعب به كاميرات مخصصة لكل مدرج والجميع يعمل فى توقيت واحد معهم غرفة تحكم كبيرة غاية فى الدقة والتطور، بمعنى أن المشجع منذ دخوله الاستاد والملعب ومشاهدة المباراة وحتى الانتهاء والخروج تحت عيون الكاميرات والكل تحت السيطرة من البداية للنهاية.