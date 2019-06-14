شكرا لقرائتكم عامر عامر يبدأ فترة الإعداد والتدريب مع الانتاج الحربي بعد تعافيه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربى فترة الاعداد مع فريقه بعد التعافى من الاصابة التى أبعدته عن الملاعب فى الشهور الأخيرة، حيث يظهر فى التدريبات الجماعية مع انطلاق فترة الاعداد المقرر لها بداية يوليو .

وأجرى عامر عامر جراحة عقب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الداخلى للركبة، التى تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطنى، استعداداً لمباراتى النيجر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 ولقاء نيجيريا الودى.

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كان هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وافق على مقترح الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى والذى تقدم به إيهاب لهيطة مدير المنتخب بشأن تحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج الحارس الذى أصيب خلال معسكر المنتخب.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا