شكرا لقرائتكم استاد السلام يعلن جاهزيته لبطولة أمم أفريقيا بسعة جماهيرية 30 ألف مشجع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاعت القيادة المصرية فى وقت قياسي لا يتخطي حاجز الأربعة شهور وتحديداً منذ إعلان فوزها بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد منافسة مع جنوب أفريقيا و حصول مصر وقتها على 16 صوت مقابل صوت وحيد للدولة المنافسة ، ليتم إسناد تنظيم البطولة الأهم كرويا فى أفريقيا إلى مصر، وتبدأ معها الإعلان عن تجهيز وتطوير 6 استادات على الطريقة العالمية لإستضافة البطولة وهي استاد القاهرة و الدفاع الجوي و السلام و الإسكندرية و الإسماعيلية و السويس.

ونلقي نظرة على كل استاد من الاستادات الـ6 التى تم تجهيزها وتطويرها لتواكب أحدث الأستادات العالمية وعلى رأسها:

ستاد السلام

تم افتتاح استاد السلام عام 2009 والسعة الجماهيرية له 30 ألف مشجع.

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ويستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الرابعة التى تضم كلاً من "المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

تم تزويد استاد السلام، بشاشتين إلكترونيتين، وتزويد الملعب بـ 38 بوابة إلكترونية لدخول الجماهير ، إلى جانب وضع 101 كاميرا لتأمين الاستاد من جميع جوانبه، ووصل عدد كاميرات التأمين والمراقبة لـ159، وكانت فى وقت سابق 58 كاميرا فقط ."

كما شهد استاد السلام، تغيير أرضية الملعب والتراك بالكامل بجانب زيادة أبراج الكهرباء فى الاستاد، بجانب وضع 32 كشافا فى المقصورة الرئيسية بالإضافة لرفع كفاءة غرف الملابس والعيادة الطبيبة واللوبى ومداخل ومخارج الملعب ."

وتفصلنا أيام قليلة عن انطلاق البطولة الأغلى فى القارة السمراء، إذ تستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تقام فى الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى فى تاريخ البطولة.

وتحتضن 6 ملاعب مصرية مواجهات دور المجموعات من نهائيات أمم إفريقيا، إذ أصبحت الملاعب المتواجدة فى مختلف أنحاء الجمهورية على أتم الاستعداد لاستقبال مواجهات البطولة، بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى حولت هذه الملاعب إلى الطراز العالمى.