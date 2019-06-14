شكرا لقرائتكم الحلواني يتفق مع إنبي على رحيله بالتراضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر عمرو الحلوانى، الظهير الإيسر لإنبى، التواصل مع إدارة النادى البترولى، خلال الوقت الحالى إلى اتفاق نهائى حول رحيله بالتراضى بعد العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة سواء المحلية أو الخارجية من وكيله اليونانى، وذلك لخوض تجربة جديدة فى الموسم المقبل، بعدما ابتعد عن دائرة المشاركة بشكل أساسى فى المباريات الأخيرة للفريق فى الدورى، والذى يراه اللاعب أنه سيؤثر على مستواه الفنى.

الحلوانى يفضل الرحيل عن النادى البترولى للمشاركة بشكل أساسى مع فريق أخر، إلا أنه لم يستقر بشكل نهائى حول وجهته المقبلة؛ لدراسته العروض التى قدمت إليه، وكان الحلوانى قد شارك فى 19 مباراة مع إنبى هذا الموسم بمسابقة الدورى الممتاز، شهدت أحرازه هدفًا وصناعته 3 أهداف، فيما تلقى 4 إنذارات.