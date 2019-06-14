شكرا لقرائتكم السعادة تسيطر على جماهير الزمالك لاستبعاد نجم منتخب المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرت حالة من السعادة على جماهير القلعة البيضاء، عقب استبعاد المهاجم عبد الرازق حمد الله مهاجم النصر، وهداف الدوري السعودي، من قائمة المنتخب المغربي التى ستخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر اقامتها فى مصر يوم الجمعة المقبل .

واستندت سعادة جماهير نادي الزمالك إلى أن تواجد عبد الرازق حمد الله فى قائمة المنتخب المغربي، كان سيمنع مشاركة المهاجم المغربي خالد بو طيب، المحترف ضمن صفوف القلعة البيضاء.

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كان هيرفي رينارد المدير الفنى للمنتخب المغربي ضم اللاعب عبد الكريم باعدي مهاجم نادي حسنية أكادير، للقائمة التى تضم 23 لاعبا للمشاركة في النسخة الـ 32 لبطولة الأمم الأفريقية، عقب ترك عبد الرازق حمد الله لمعسكر المنتخب عقب أن نشب خلاف حاد مع اللاعب فيصل فجر داخل المنتخب المغربي، مما دفع حمد الله لمغادرة معسكر المنتخب بشكل نهائي.

وتضم قائمة منتخب المغرب 3 مهاجمين هم خالد بو طيب و أسامة إدريسي وعبد الكريم باعدي.