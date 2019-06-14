شكرا لقرائتكم أزمة جديدة تعصف بالإسماعيلي بسبب دوري مواليد 97... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه النادى الاسماعيلى أزمة ضخمة فى الوقت الحالى بعد استقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة على إلغاء مسابقة دورى مواليد ٩٧ فى الموسم الكروي الجديد وتأتى هذه الأزمة على خلفية امتلاك فريق 97 بالدراويش الذى احتل المربع الذهبى فى بطولة الجمهورية الموسم الحالى ، 17 لاعباً سيتم تصعيد 5 لاعبين للفريق الأول وهو ما يجعل إدارة القلعة الصفراء أمام حتمية الاستغناء عن 12 لاعباً دفعة واحدة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزمة جديدة تعصف بالإسماعيلي بسبب دوري مواليد 97... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.