شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر عدم تلقى الزمالك عرض فرجانى ساسى السعودى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك لـ"الخليج 365"، سر عدم تلقى عرض من أحد الأندية السعودية، لضم فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، رغم تلقى تأكيدات شفوية برغبة أكثر من نادي سعودي فى التعاقد مع اللاعب التونسى خلال الميركاتو الصيفى المقبل.
وأعلن نادي الزمالك، عدم تلقى أى عروض رسمية للتعاقد مع فرجانى ساسى فى الصيف المقبل.
وأوضح المصدر أن الأندية السعودية منشغلة فى الوقت الحالى، بإجراء انتخابات مجالس الإدارة لذلك هناك حالة ركود فى الصفقات الجديدة انتظارا لتولى مجالس الإدارات الجديدة المسئولية قبل بدء موسم الصفقات بشكل رسمى لتدعيم الأندية السعودية.
وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بعد موسمين قادمين ويتمسك مسئولو القلعة البيضاء باستمراره فى الفترة المقبلة، لكن حال تلقى اللاعب التونسى عرضا مغريا من الناحية المادية سيتم دراسته بشكل جيد قبل اتخاذ القرار النهائى.
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