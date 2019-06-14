شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يطلب المشاركة فى مجموعة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى سيراميكا كليوباترا خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، يطلب فيه مشاركة الفريق الكروى الأول بالنادى بالمجموعة الأولى "مجموعة الصعيد" بدورى الدرجة الثانية خلال الموسم المقبل.

ويتواجد فى مجموعة القاهرة والقناة 14 فريقاً بعد هبوط الداخلية والنجوم وبتروجت، بينما يوجد 11 فريقاً فى مجموعة بحرى ومثلها فى مجموعة الصعيد، وبات الاتجاه الأقرب نقل فريق من القاهرة للصعيد وأخر لبحرى، ليشارك فى كل مجموعة 12 فريقا.

وقال نادى سيراميكا كليوباترا فى خطابه للجبلاية، " عقب هبوط 3 أندية قاهرية من الدورى الممتاز إلى دورى القسم الثانى أصبحنا أمام اختلاف فى عدد فرق المجموعات الثلاثة، وإن كان لزاما عليكم نقل أحد أندية مجموعة القاهرة إلى مجموعة الصعيد، فإننا نتشرف بطلب المشاركة فى مجموعة الوجه القبلى بالموسم المقبل 2019/2020، وفقا للتوزيع الجعرافى، حيث قررتم الموسم الماضى نقل فريق الإعلاميين من مجموعة القاهرة إلى مجموعة الصعيد لنفس مبدأ التوزيع الجغرافي".

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وأرفق كليوباترا مع طلبه الرسمى للجبلاية مستند إشهار النادى الذى جاء بتاريخ فى عام 2007، ومقره محافظة الجيزة "الأقرب للصعيد"، وبالتحديد مدينة السادس من أكتوبر.