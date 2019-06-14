شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استاد الدفاع الجوى فى ثوبه الجديد لاستضافة مباريات امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات استاد الدفاع الجوى جاهزاً لاستضافة مباريات بطولة امم افريقيا 2019، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بعد تطويره وتجهيزه وأصبح فى أفضل صورة ونال إعجاب مسئولى الكاف ولجان التفتيش التى أشادت بالملعب الذى يضاهى الملاعب الأوروبية.

ويستضيف ملعب الدفاع الجوى مباريات المجموعة الثالثة للبطولة والتى تضم منتخبات السنغال، والجزائر، وكينيا، وتنزانيا.

ويقع ملعب الدفاع الجوى بمنطقة التجمع الخامس فى محافظة القاهرة، ويظهر فى أبهى صوره فى النسخة الاستثنائية من كأس الأمم الأفريقية.

وشهد استاد الدفاع الجوى، الذى يتسع لنحو 30 ألفا من الجمهور، أعمال تطوير ورفع الكفاءة، والتى شملت أرضية الملعب والمضمار، ومدرجات الإعلاميين، والبوابات الرئيسية والفرعية، ودورات مياه الجماهير، وغرف خلع ملابس اللاعبين، وغرف الإسعاف بالاستاد، بالإضافة إلى زيادة أعداد كراسى المقصورة الرئيسية، وكراسى اللاعبين، فضلًا عن دعم شبكة الواى فاى بالاستاد إلى جانب تطوير الشوارع المحيطة بالاستاد لتسهيل مهمة الوصول للملعب من قبل الفرق و الحضور.