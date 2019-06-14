شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يفاضل بين العروض بعد تعذر عودته للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل باسم مرسي، مهاجم نادي الزمالك المعار إلى صفوف سموحة، بين عدد من العروض المحلية والخارجية التي تلقاها فى الفترة الأخيرة من أجل تحديد وجهته فى الموسم الجديد.
وكان باسم مرسي قد أحيلت أوراقه إلى الدكة مع الفريق السكندرى بعد دخوله فى مشادة مع حسام حسن المدير الفني لسموحة، وهو ما دفع لاعب الزمالك للبحث عن فريق جديد باحثاً عن فرصة للمشاركة.
وتعذرت عودة باسم مرسي على ناديه السابق، الزمالك، فى ظل تواجد المغربى خالد بوطيب وعمر السعيد واشتعال المنافسة على هذا المركز، فيما كان باسم قد تلقى أكثر من عرض خليجي خلال الفترة الماضية عن طريق أحد الوكلاء ومن المرتقب أن يعلن مهاجم الزمالك عن موقفه منها خلال الفترة المقبلة.
ويؤدى باسم مرسي برنامجا تأهيليا خاصا لاستعادة فورمته البدنية، خاصة بعد غيابه عن المشاركة منذ انضمامه إلى سموحة بسبب أزمته مع المدير الفنى.
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