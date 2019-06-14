"من شابه أباه فما ظلم".. محمد بركات ينشر صورة برفقة أبنائه الثلاثة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام جمعته بصحبة أبنائه الثلاثة. كان محمد بركات واحداً من أبرز نجوم القلعة الحمراء منذ انضمامه للنادي الأهلي في موسم 2004/2005، ليلتحق بالجيل الذهبي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزية. وسطر ملك الحركات، كما تلقبه الجماهير المصرية، التاريخ داخل جدران النادي الأهلي، وتوج بالدوري مع الفريق الأحمر 7 مرات، كأس مصر مرتين، كأس السوبر المصري 6 مرات، دوري أبطال أفريقيا 5 مرات. Advertisements

محمد بركات وأبناؤه

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