شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استاد السلام بعد تطويره وتجهيزه لاستضافة مباريات امم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أسبوع أيام من انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019، نجحت الدولة المصرية فى وقت قياسى لا يتخطى حاجز الأربعة أشهر، وتحديداً منذ إعلان فوزها بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد منافسة مع جنوب أفريقيا ليتم إسناد تنظيم البطولة الأهم كرويا فى أفريقيا إلى مصر، وتبدأ معها الإعلان عن تجهيز وتطوير 6 استادات على الطريقة العالمية لاستضافة البطولة وهى استاد القاهرة والدفاع الجوى والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس.

ونلقى نظرة على كل استاد من الاستادات الـ6 التى تم تجهيزها وتطويرها لتواكب أحدث الأنظمة العالمية وعلى رأسها:

استاد السلام:

تم افتتاح استاد السلام عام 2009 والسعة الجماهيرية له 30 ألف مشجع.

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ويستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الرابعة التى تضم كلاً من: "المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وتم تزويد استاد السلام بشاشتين إلكترونيتين، وتزويد الملعب بـ 38 بوابة إلكترونية لدخول الجماهير، إلى جانب وضع 101 كاميرا لتأمين الاستاد من جميع جوانبه، ووصل عدد كاميرات التأمين والمراقبة لـ159، وكانت فى وقت سابق 58 كاميرا فقط ."

كما شهد استاد السلام تغيير أرضية الملعب والتراك بالكامل، بجانب زيادة أبراج الكهرباء، بجانب وضع 32 كشافا فى المقصورة الرئيسية بالإضافة لرفع كفاءة غرف الملابس والعيادة الطبيبة واللوبى ومداخل ومخارج الملعب ".

وتفصلنا أيام قليلة عن انطلاق البطولة الأغلى فى القارة السمراء، إذ تستضيف مصر بطولة افريقيا 2019 والتى تقام فى الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى فى تاريخ البطولة.

وتحتضن 6 ملاعب مصرية مواجهات دور المجموعات من نهائيات أمم أفريقيا، إذ أصبحت الملاعب المتواجدة فى مختلف أنحاء الجمهورية على أتم الاستعداد لاستقبال مواجهات البطولة، بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى حولت هذه الملاعب إلى الطراز العالمى.