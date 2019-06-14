شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استاد السويس تحفة معمارية بعد تطويره لاستضافة مباريات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول استاد السويس إلى تحفة معمارية وأصبح جاهزاً لاستضافة مباريات المجموعة الخامسة ببطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتستقبل منتخبات "تونس ومالى وأنجولا وموريتانيا".

جاء تطوير استاد السويس على أحدث طراز حتى أصبح تحفة معمارية أبهرت مندوبى المنتخبات التى ستشارك فى المجموعة الخامسة، والذين أكدوا روعة شكل ونظام الاستاد بعد تطويره فى فترة وجيزة تعبر على عراقة المصريين.

ويحتوى استاد السويس على 4 غرف ملابس للفرق التى ستلعب مدعمة بدورات مياه حديثة وجاكوزى على أحدث مستوى عالمى، وكل فريق مع غرفة الملابس غرفة أخرى للمدير الفنى للفريق، كما توجد منطقتان للإحماء والتسخين للاعبين قبل انطلاق المباريات، بها نجيل طبيعى من نفس نجيلة الملعب الذى تقام عليه المباريات، بخلاف 4 غرف مخصصة للحكام وأخرى للكشف عن المنشطات وثالثة للأولاد الذين ينزلون مع اللاعبين إلى أرض الملعب ورابعة للعيادة الطبية.

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وبخلاف تطوير غرف الملابس ومناطق الإحماء والأربع غرف الأخرى التى طلبها الكاف للعيادة والحكام والأولاد الصغار الذين ينزلون مع اللاعبين والكشف عن المنشطات، هناك أيضا تغيير لأرضية الاستاد لتكون أحدث نوع عالمى، بخلاف نظام مراقبة بالكاميرات دقيق جدا، منذ الدخول من البوابات والمداخل والملعب نفسه كل شىء تحت السيطرة، حتى الملعب به كاميرات مخصصة لكل مدرج والجميع يعمل فى توقيت واحد معهم غرفة تحكم كبيرة غاية فى الدقة والتطور، بمعنى أن المشجع منذ دخوله الاستاد والملعب ومشاهدة المباراة وحتى الانتهاء والخروج تحت عيون الكاميرات والكل تحت السيطرة من البداية للنهاية.