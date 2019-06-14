هل يرحل فرجانى ساسى للدورى السعودى؟.. سوبر كورة يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك لـ"سوبر كورة" حقيقة تلقى عرض من أحد الأندية السعودية لضم فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:

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