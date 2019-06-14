شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تقترب من استضافة معسكر الأهلي.. وعبد الحفيظ فى رحلة "معاينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادى الأهلى على إقامة معسكر الفريق الخارجى خلال فترة توقف الدورى الحالية فى إسبانيا، ومن المقرر أن يطير سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات إلى إسبانيا خلال الأيام ـ وربما الساعات القليلة المقبلة ـ من أجل "مُعانية" أماكن التدريب والإقامة فى المدينة التى تستضيف المعسكر الخارجى الذى سيتخلله مباراتان أو ثلاث مباريات.

الأهلى فاضل خلال الأيام الماضية بين ثلاث دول هى إسبانيا وألمانيا وهولندا لاستضافة المعسكر الخارجى، غير أن الاتجاه الأقرب هو إقامة المعسكر فى إسبانيا.

وسيبدأ المعسكر أواخر يونيو الجارى أو فى الأيام الأولى من شهر يوليو، على أقصى تقدير، حيث يعود الفريق للتدريبات يوم 22 الشهر الجارى بعد الراحلة السنوية التى حصل عليها الفريق خلال توقف الدورى الحالية بسبب الاستعداد لأمم أفريقيا التى ستنطلق فى مصر يوم 21 يونيو الجارى.