الإنتاج الحربي يتعاقد مع مدافع نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد خالد المهدي مدير الكرة في نادي الانتاج الحربي أن إدارة ناديه نجحت في التوصل لاتفاق مع اللاعب عمر النمساوي أحد نجوم فريق نهضة بركان المغربي.

وفي تصريحات لقناة "صدى البلد" قال المهدي:"مفاوضاتنا مع اللاعب عمر النمساوي بدأت بعد مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك في المغرب".

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وأضاف المهدي قائلاً:"اتفقنا على التفاصيل المالية مع اللاعب، والأمور منتهية تماماً، المفاوضات انتهت، وأرسلنا تأشيرة دخول مصر إلى اللاعب بعد اتصال مع السفير".

وتألق عمر النمساوي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية وساهم في وصول نهضة بركان للمباراة النهائية قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام الزمالك في النهائي بعد التعادل (1-1) في مباراتي الذهاب والإياب.

وأنهى مدير الكرة بالانتاج:"اللاعب حُر في الوقت الحالي بعد انتهاء تعاقده مع نهضة بركان، سيصل إلى مصر خلال 48 ساعة على الأكثر من أجل توقيع العقود بشكل رسمي".