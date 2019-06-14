رسميا.. ريال مدريد يضم "ميسي اليابان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن ريال مدريد تعاقده رسميًا مع اللاعب الياباني تاكيفوسا كوبو (18 عاماً) الملقب بميسي اليابان، بعد أقل من 24 ساعة فقط من تقديم البلجيكي إدين هازارد بعد ضمه من تشيلسي الإنجليزي.

وأكد النادي الإسباني، في بيان عبر موقعه الرسمي ظهر اليوم الجمعة، أن كوبو، المولود في يونيو 2001، سيعزز صفوف الفريق الرديف لريال مدريد "كاستيا" في الموسم المقبل (2019-2020).

وانضم اللاعب الآسيوي إلى الفريق الملكي قادما من إف سي طوكيو، حيث خاض معه 13 مباراة حتى الآن في عام 2019 في الدوري الياباني، ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة مثلهم.

وتفوق الريال على غريمه برشلونة في اقتناص تلك الموهبة اليابانية، حيث سعى البارسا إلى استعادة لاعبه في الميركاتو الصيفي الجاري، لكنه اختار الانضمام للغريم التقليدي، وفقًا للتقارير الإسبانية.

ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إسبانية أوضحت أن قيمتها بلغت مليوني يورو، وأن اللاعب سيحصل على مليون يورو كراتب سنوي.

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وكان كوبو قضى 4 سنوات في أكاديمية برشلونة "لاماسيا" قبل أن يعود لطوكيو في 2015 بعدما اضطر الفريق الكتالوني للتخلص من بعض مواهبه الشابة، إثر عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعد كوبو أحد اللاعبين الشباب الواعدين في كرة القدم العالمية، إذ يجيد اللعب بقدمه اليسرى في مركز لاعب الوسط المهاجم ويتمتع بمهارة فائقة مع رؤية جيدة للملعب، ليتم تشبيهه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتم استدعاء كوبو رغم صغر سنه إلى المنتخب الياباني لأول مرة يوم 9 يونيو الماضي في مباراة ودية أمام السلفادور، ويتواجد اللاعب حاليا في البرازيل استعدادًا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

يُذكر أن ريال مدريد أبرم 5 صفقات هذا الصيف قبل ضم تاكي كوبو، بعد التعاقد مع كل من: البرازيلي رودريجو من سانتوس، البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو، الصربي لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانكفورت، الفرنسي فيرلاند ميندي من ليون والبلجيكي إدين هازارد من تشيلسي.