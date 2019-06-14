رسميًا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع الياباني كوبو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً عن تعاقده مع النجم الياباني الصاعد تاكفيوسا كوبو لاعب اف سي طوكيو لينضم لفريق الكاستيا تحت إشراف راؤول جونزاليس مدرب الفريق .

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ريال مدريد قد نجح في خطف اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً بعد صراع قوي مع غريمه التقليدي برشلونة الذي كان

قاب قوسين أو أدنى من الفوز بخدمات كوبو الذي لعب مباراته الدولية الأولى هذا الأسبوع أمام السلفادور.

ويحصل كوبو علي راتب مليون يورو سنوياً، بينما بلغت قيمة الصفقة مليوني يورو حصل عليه النادي الياباني .