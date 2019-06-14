قبل انطلاق أمم أفريقيا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 58 في تصنيف فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صباح اليوم الجمعة عن التصنيف الشهري للمنتخبات والذي شهد حفاظ المنتخب البلجيكي علي المركز الاول .

وتراجع المنتخب المصري من المركز 57 في التصنيف الأخير الي المركز 58 في التصنيف الصادر صباح اليوم قبل أيام قليلة من انطلاق

منافسات كأس الأمم الأفريقية .

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثامن بين المنتخبات الأفريقية بالتصنيف، حيث يحتل السنغال المركز الأول أفريقيًا وال 22 عالميًا، بينما يحتل المنتخب التونسي المركز الثاني افريقيا بعد تقدمه ثلاثة مراكز ليصبح

في المركز 25 عالمياً، بينما يحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث رغم تراجعه الي المركز 45 عالمياً .

كما تراجع المنتخب المغربي الي المركز 37 عالمياً ليحتل المركز الرابع في تصنيف المنتخبات الافريقية، ثم الكونغو الديموقراطية في المركز الخامس والـ 49 عالمياً، وغانا في المركز السادس وال 50 عالمياً، ثم الكاميرون في المركز السابع وال 51 عالمياً .