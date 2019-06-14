اليوم.. ختام منافسات بطولة سي إي بي الدولية للإسكواش

تختتم اليوم الجمعة منافسات بطولة سي اي بي الدولية للاسكواش والتي تستضيفها مصر بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين علي مستوي العالم للرجال والسيدات . وشهدت منافسات البطولة تأهل ثلاثي مصري للدور النهائي، حيث يلعب كريم عبد الجواد المصنف الرابع أمام محمد ابو الغار المصنف الثامن في نهائي الرجال، بينما تواجه رنيم الوليلي المصنفة الاولي منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة في نهائي السيدات . وتقدر قيمة جوائز بطولة سي اي بي الدولية للاسكواش بحوالي 162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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