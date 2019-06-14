رياضة | خطوة مفاجئة من ليفربول تمهيدا لرحيل محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة مفاجئة من ليفربول تمهيدا لرحيل محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن الرحيل عن الفريق بعدما بدأ يورجن كلوب المدير الفني للريدز يجهز البدائل لخلافته في فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت مجلة "لى 10 سبورت" الفرنسية أن يورجن كلوب حريص على التعاقد مع الإيفواري نيكولاس بيبي مهاجم ليل الفرنسي لخلافة محمد صلاح في ليفربول.

وأوضحت المجلة أن التعاقد مع بيبى سيعني رحيل محمد صلاح عن ليفربول في ظل العروض المقدمة إليه مشيرة إلى أن كلوب لن يمانع رحيل صلاح إذا نجح في ضم بيبي.