رياضة | الأهلي يتمسك بمؤمن زكريا ويرفض رحيله في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتمسك بمؤمن زكريا ويرفض رحيله في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، ببقاء مؤمن زكريا لاعب الفريق ضمن صفوفه بالموسم الجديد.

ويأتي رفض الجهاز الفني، رحيل اللاعب بسبب قدراته وأهميته، بالإضافة إلى فشل إنهاء المفاوضات بشأن استمرار رمضان صبحي صانع الألعاب، نظرًا لمغالاة إدارة ناديه هيدرسفيلد الإنجليزي، ورفضه فكرة الرحيل بشكل نهائي.