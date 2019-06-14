رياضة | تصنيف "فيفا": بلجيكا تتصدر عالميا.. وتونس الأول عربيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصنيف "فيفا": بلجيكا تتصدر عالميا.. وتونس الأول عربيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل منتخب تونس احتلال الصدارة عربيا متقدماً ثلاثة مراكز ليحتل المرتبة 25، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الصادر اليوم الجمعة، لشهر يونيو ، يليه المغرب متراجعاً مركزين ليحل بالمرتبة 47، ثم قطر مستقرة بالمركز 55، ومصر متراجعة مركزا لتحتل المرتبة 58، بينما تستقر الإمارات بالمركز 67، فيما تحتل السعودية المركز الـ69.

كما تحتل بلجيكا المركز الأول متفوقة بفارق مريح على الوصيف منتخب فرنسا، بفضل فوزها على كازاخستان وإسكتلندا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، فيما واصلت البرازيل احتلال المركز الثالث قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها.

وحافظت إنجلترا على المركز الرابع خلف البرازيل، فيما صعدت البرتغال مركزين لتقفز للمرتبة الخامسة، تليها كرواتيا التي تراجعت مركزاً.

وتقدمت إسبانيا مركزين لتحتل المرتبة السابعة، تليها أوروغواي التي تراجعت بدورها مرتبتين، ثم تأتي سويسرا متراجعة مركزاً، ثم الدنمارك مستقرة بالمركز العاشر.

واقترب منتخب ألمانيا من العودة للعشرة الأوائل من جديد بعدما تقدم مركزين وأصبح الـ11 عالميا.

Advertisements

وفيما يلي ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل:



1-بلجيكا.

2-فرنسا.

3-البرازيل.

4-إنجلترا.

5-البرتغال.

6-كرواتيا.

7-إسبانيا.

8-أوروجواي.

9-سويسرا.

10-الدنمارك.

الخمسة الأوائل عربياً:

25-تونس.

47-المغرب.

55-قطر.

58-مصر.

67-الامارات.

الخمسة الأوائل أفريقياً:

22-السنغال.

25-تونس.

45-نيجيريا.

47-المغرب.

49-الكونغو.

الخمسة الأوائل آسيوياً:

20-إيران.

28-اليابان.

37-كوريا الجنوبية.

43-أستراليا.

55-قطر.