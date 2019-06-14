رياضة | يوفنتوس يشعل الحرب على صفقة دي ليخت بعرض خرافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يشعل الحرب على صفقة دي ليخت بعرض خرافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل مسئولو نادي يوفنتوس الإيطالي، الصراع على صفقة ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن يوفنتوس قدم عرض جديد للنجم الهولندي الشاب، حيث عرض عليه تقاضي راتب سنوي يقدر بـ10 ملايين يورو أكثر من برشلونة بـ 4 ملايين يورو للحصول على خدماته هذا الصيف.

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وتابع الموقع الإيطالي أن عرض يوفنتوس لم يصل لعرض باريس سان جيرمان المغري بقيمة 12 مليون يورو، ليشتعل الصراع.

وكانت تقارير عالمية قد أكدت اقتراب دي ليخت من الموافقة على عرض الفريق الباريسي.