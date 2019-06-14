رياضة | لابا كودجو: مبهور بما شاهدته في العين الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لابا كودجو: مبهور بما شاهدته في العين الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المهاجم التوجولي لابا كودجو المنتقل حديثاً إلى صفوف العين الإماراتي سعادته بالانتقال إلى أحد أفضل أندية العالم من نهضة بركان المغربي.

وقال لابا كودجو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: "العين أحد أفضل أندية العالم، وتأكد هذا الأمر عملياً في بطولة كأس العالم للأندية 2018".

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وبالحديث عن الاحتراف الأوروبي قال: "كل لاعب يأمل في تحقيق الإنجازات والبطولات وتقديم مسيرة جيدة، ليس بالضروري أن يكون ذلك في أوروبا".

وأضاف لابا كودجو: "الإمارات وصلت إلى مرحلة كبيرة من التطور لم تصل إليها الكثير من دول أوروبا.. اندهشت من المنشآت في نادي العين، وأتطلع لأن أكون جزء من تاريخ هذا النادي العريق، وأن أساهم في تحقيق الألقاب".

وكان العين قد نجح في الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات العام الماضي، ليخسر أمام ريال مدريد بطل أوروبا التاريخي بنتيجة 1-4، ويحصد الميدالية الفضية.