شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتراجع مركزاً فى تصنيف فيفا..والسنغال تتصدر أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تراجع المنتخب المصري مركزا واحدا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمنتخبات، وذلك قبل بداية كأس الأمم الإفريقية.

وتراجع منتخب الفراعنة إلى المركز 58، بفارق مركز عن التصنيف السابق، فيما حافظوا على مركزهم الثامن بين منتخبات إفريقيا.

وحافظت السنغال على صدارة قائمة المنتخبات الأفريقية بعدما تقدمت مركزا في التصنيف لتحتل المركز الـ22 عالمياً.