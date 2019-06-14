شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم بعد كيليان مبابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أتى كيليان مبابي النجم الفرنسي الشاب كأغلي لاعب كرة قدم في العالم بقيمة تقدر 224 مليون جنيه استرليني ضمن قائمة أعدها مرصد كرة القدم «CIES» لأغلي لاعبي كرة القدم في القيمة السوقية والتي قدرت بحوالي مليار و430 مليون جنيه استرليني حسب صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الثاني بقيمة تقدر 195 مليون جنيه استرليني، وفي المركز الثالث جاء الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بقيمة تقدر 184 مليون جنيه استرليني، بينما حل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسينجم برشلونة الأسباني رابعا بقيمة تقدر بحوالي 149 مليون جنيه استرليني.

وجاءت قائمة أغلي 30 لاعب والتي أعدها مرصد كرة القدم «CIES» كالتالي:

1-كيليان مبابي «باريس سان جيرمان الفرنسي» 224 مليون جنيه استرليني

2-محمد صلاح «ليفربول الإنجليزي»195 مليون جنيه استرليني

3-رحيم ستيرلينج «مانشستر سيتي الإنجليزي» 184.6 مليون جنيه استرليني

4-ليونيل ميسي «برشلونة الأسباني» 148 مليون جنيه استرليني

5-جادون سانشو «بروسيا دورتموند الألماني» 141.6 مليون جنيه استرليني

6-ساديو ماني «ليفربول الإنجليزي» 140.2 مليون جنيه استرليني

7-هاري كين «توتنهام الإنجليزي» 137.9 مليون جنيه استرليني

8-روبيرتو فيرمينو «ليفربول الإنجليزي» 128.1 مليون جنيه استرليني

9-أنطونيو جريزمان «أتليتكو مدريد الإسباني» 127.7 مليون جنيه استرليني

10-ليروي ساني «مانشستر سيتي الإنجليزي»121.7 مليون جنيه استرليني

11-بيرناردو سيلفا «مانشستر سيتي الإنجليزي» 121.6 مليون جنيه استرليني

12-جابريل جيسوس «مانشستر سيتي الإنجليزي» 116 مليون جنيه استرليني

13-ترنت ألكسندر أرنولد «ليفربول الإنجليزي» 115.6 مليون جنيه استرليني

14-فيليب كوتينيو «برشلونة الإنجليزي» 114.9 مليون جنيه استرليني

15-روميلو لوكاكو «مانشستر يونايتد الإنجليزي»111.2 مليون جنيه استرليني

16-بول لوجبا «مانشستر يونايتد الإنجليزي» 111.1 مليون جنيه استرليني

17-نيمار «باريس سان جيرمان الفرنسي» 110.8 مليون جنيه استرليني

18-ماركوس راشفورد «مانشستر يونايتد الإنجليزي» 109.7 مليون جنيه استرليني

19-ايدين هازارد «ريال مدريد الإسباني» 107.2 مليون جنيه استرليني

20-كريستيانو رونالدو «يوفنتوس الإيطالي» 104.9 مليون جنيه استرليني

21-عتمان ديمبيلي «برشلونة الأسباني» 104 مليون جنيه استرليني

22-فيرجيل فان ديك «ليفربول الإنجليزي» 99.6 مليون جنيه استرليني

23-باولو ديابالا «يوفنتوس الإيطالي» 96.1 مليون جنيه استرليني

24-أليسون بيكر «ليفربول الإنجليزي» 95.5 مليون جنيه استرليني

25-ايمريك لابورت «مانشستر سيتي الإنجليزي» 93.6 مليون جنيه استرليني

26-ايديرسون «مانشستر سيتي الإنجليزي» 91.5 مليون جنيه استرليني

27-ديلي آلي «توتنهام الإنجليزي» 91 مليون جنيه استرليني

28-ريتشارليسون «ايفرتون الإنجليزي» 87.6 مليون جنيه استرليني

29-سون هيونج من «توتنهام الإنجليزي» 86.3 مليون جنيه استرليني

30-مارك أندري تير شتيجن «برشلونة الأسباني» 84.5 مليون جنيه استرليني

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