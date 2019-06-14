الحلوانى يتواصل مع مسئولى إنبى للرحيل بالتراضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عمرو الحلوانى، الظهير الأيسر لإنبى، التواصل مع إدارة النادى البترولى خلال الوقت الحالى للوصول إلى اتفاق نهائى حول رحيله بالتراضى بعد العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، سواء المحلية أو الخارجية من وكيله اليونانى، لخوض تجربة جديدة فى الموسم المقبل، بعدما ابتعد عن دائرة المشاركة بشكل أساسى فى المباريات الأخيرة للفريق فى الدورى، والذى يراه اللاعب أنه سيؤثر على مستواه الفنى.
الحلوانى يفضل الرحيل عن النادى البترولى للمشاركة بشكل أساسى مع فريق آخر، إلا أنه لم يستقر بشكل نهائى حول وجهته المقبلة؛ لدراسة العروض التى قدمت إليه، وكان الحلوانى قد شارك فى 19 مباراة مع إنبى هذا الموسم بمسابقة الدورى الممتاز، شهدت إحرازه هدفًا وصناعته 3 أهداف، فيما تلقى 4 إنذارات.
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