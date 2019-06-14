شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعود من إندونيسيا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود رمضان صبحى، لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى، من إندونيسيا الأسبوع المقبل بعد قضاء إجازة مع زوجته هناك عقب خروجه من معسكر المنتخب الأوليمبى.

وكان رمضان صبحى قد حصل على إذن من الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، للخروج من معسكر المنتخب الذى تواجد فى أوزبكستان لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة به فى إنجلترا، وعقب الانتهاء من هذه الإجراءات توجه صبحى إلى إندونيسيا لقضاء إجازة مع زوجته.

رمضان يعود نهاية الأسبوع المقبل استعدادا للانتظام فى تدريبات فريق الكرة بالأهلى الذى سيعود للتدريبات يوم 22 يونيو فى اليوم التالى لافتتاح بطولة امم افريقيا 2019 التى تنظمها مصر، حيث يستعد الأهلى لمباراتى المقاولون العرب والزمالك فى نهاية الدورى والمقرر لهما يومى 26 و30 يوليو المقبل على التوالى.