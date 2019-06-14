الإسماعيلى فى ورطة بسبب مسابقة 97

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النادى الإسماعيلى أزمة كبرى فى الوقت الحالى بعد استقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة على إلغاء مسابقة دورى مواليد 97 بالموسم الكروى الجديد. وتأتى هذه الأزمة على خلفية امتلاك فريق 97 بالدراويش، الذى احتل المربع الذهبى فى بطولة الجمهورية الموسم الحالى، 17 لاعباً سيتم تصعيد 5 لاعبين للفريق الأول، وهو ما يجعل إدارة قلعة الدراويش أمام حتمية الاستغناء عن 12 لاعباً دفعة واحدة.

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