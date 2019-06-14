شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينتظر قرار القوة الجوية العراقى لتحديد مصير النيجيرى وليام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه ينتظر القرار النهائى لفريق القوة الجوية العراقى بشأن المهاجم النيجيرى "وليام اكوركيت" لاعب الإنتاج الحربى الذى أعير للفريق العراقى فى الميركاتو الشتوى الماضى لتحديد مصيره. وقال مدير الكرة بالإنتاج الحربى، إن ناديه لا يمانع فى استمرار اللاعب النيجيرى فى الدورى العراقى حال وصول مخاطبات رسمية بهذا الشأن. وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكهم 44.

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