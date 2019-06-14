شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب نيجيريا يزور قناة السويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبى منتخب نيجيريا دعوة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لزيارة الهيئة صباح اليوم فى جولة بحرية بصحبة المتطوعين فى مجموعة الإسماعيلية. ويقيم منتخب نيجيريا معسكرا مغلقا فى مدينة الإسماعيلية يستمر حتى موعد انتقاله للإسكندرية لخوض مباريات المجموعة الثانية. ووافقت بعثة النسور على تلبية الدعوة حيث رافقهم محمد شيحة مدير المجموعة السادسة فى البطولة. Advertisements وعبرت بعثة نيجيريا عن سعادتها البالغة بزيارة قناة السويس وما شاهدوه من حجم إنجاز في هذه المنطقة.









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