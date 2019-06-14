شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موعد انضمام كابتن المنتخب للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع أحمد المحمدى، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، للانتقال للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة. لقراءة الموضوع كاملا اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف موعد انضمام كابتن المنتخب للأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.