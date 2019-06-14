"أم مكة" تقود هجوم النص الحلو لمساندة الفراعنة فى كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حياة نجوم الكرة مليئة بالتحديات والمواقف الصعبة والشائعات الصادمة، ولكنها أيضاً مليئة بالحب والرومانسية والغرام، وكثيراً ما نجد زوجات لاعبى كرة القدم يقفن فى الصفوف الأولى لتشجيعهم، وبالأخص فى المباريات المهمة، وقبل انطلاق بطولة امم افريقيا 2019 اختارت زوجات نجوم الكرة المصرية صفوف المشجعات من الدرجة الأولى لمساندة أزواجهن نحو حصد اللقب الثامن فى تاريخ الكرة الأفريقية .

وتنطلق منافسات بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من الكان، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمة على ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى يوم 21 يونيو الجارى فى استاد القاهرة الدولى.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

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وأعلن أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى تم إرسالها للإتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".

وليد سليمان وزوجته