شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطالب الجبلاية بمعاش شهرى لأسرة الراحل بندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى صرف مبلغ مالى لأسرة الراحل أدهم بندق ناشئ النادى الذى وافته المنية أول أيام عيد الفطر الماضى. وكشف سيد عبد الرازق بازوكا، مدير قطاع الناشئين بالإسماعيلى، أنه خاطب اتحاد الكرة لصرف معاش شهرى لأسرة الناشئ الراحل . وتوفى أدهم بندق ناشئ النادى الإسماعيلى مواليد 2003، بعد تعرضه لحادث أليم فى القاهرة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك. وسادت حالة من الحزن داخل أروقة النادى الإسماعيلى بعد وفاة اللاعب الناشئ الذى كان يلقب بـ"نيمار"، فى إشارة لنجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان لما يمتلكه من مهارات فائقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يطالب الجبلاية بمعاش شهرى لأسرة الراحل بندق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.