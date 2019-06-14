مصر تتراجع مركزًا في تصنيف الفيفا قبل أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عزز المنتخب البلجيكي موقعه في صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم في نسخته الصادرة اليوم الجمعة عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والتي شهدت تراجع المنتخب المصري مركزًا واحدًا قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وتراجع منتخب الفراعنة من المركز الـ57 عالميًا إلى المركز الـ58 بعد تجمد رصيده عند 1384 نقطة، ليبقى في المركز الثامن بين منتخبات إفريقيا التي يتزعمها المنتخب السنغالي، بعد تقدمه مركزًا واحدًا ليحتل المرتبة الـ22 عالميًا.

وفاز المنتخب أمس الخميس بهدف نظيف على تنزانيا من رأسية أحمد المحمدي في مباراة ودية لم تشهد أداءً طيبًا للفريق المصري الذي غاب عنه نجمه الأول محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وعدد من العناصر الأساسية.

وصعد المنتخب البرتغالي إلى المركز الخامس بدلا من السابع عقب تتويجه بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، بعد فوز رفاق النجم كريستيانو رونالدو على المنتخب الهولندي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده في صدارة التصنيف إلى 1746 نقطة، وظل المنتخب الفرنسي بطل العالم في المركز الثاني، والبرازيل ثالثًا قبل انطلاق كوبا أمريكا، واحتفظ المنتخب الإنجليزي بالمركز الرابع أمام نظيره البرتغالي.

وتراجع المنتخب الكرواتي إلى المركز السادس، وصعدت إسبانيا مركزين لتحتل المركز السابع، بينما تراجعت أوروجواي مركزين لتحتل المركز الثامن وتراجعت سويسرا من المركز الثامن إلى التاسع، وظل الدنمارك في المركز العاشر.

وظل المنتخب المكسيكي صاحب أعلى تصنيف بين منتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) حيث احتل المركز الـ18 بالتصنيف، وذلك قبيل انطلاق منافسات الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف.

ويتصدر منتخب إيران منتخبات آسيا محتلا المركز الـ20 في التصيف العالمي، بينما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الـ119.

يُذكر أن الفيفا سيصدر النسخة المقبلة من التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم في 25 يوليو المقبل، بعد ستة أيام من نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو.

تصنيف أفضل 10 منتخبات في العالم:

1- بلجيكا (1746 نقطة)

2- فرنسا (1718 نقطة)

3- البرازيل (1681 نقطة)

4- إنجلترا (1652 نقطة)

5- البرتغال (1631 نقطة)

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6- كرواتيا (1625 نقطة)

7- إسبانيا (1617 نقطة)

8- أوروجواي (1615 نقطة)

9- سويسرا (1605 نقطة)

10- الدنمارك (1589 نقطة)

تصنيف أفضل 10 منتخبات إفريقية:

22- السنغال (1515 نقطة)

25- تونس (1501 نقطة)

45- نيجيريا (1433 نقطة)

47- المغرب (1429 نقطة)

49- الكونغو الديموقراطية (1424 نقطة)

50- غانا (1423 نقطة)

51- الكاميرون (1404 نقطة)

58- مصر (1384 نقطة)

59- بوركينا فاسو (1381 نقطة)

62- مالي (1365 نقطة)