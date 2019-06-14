28 لاعبًا من بريميرليج في أمم إفريقيا.. ثلاثي مصري وسيطرة إيفوارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تنطلق الأسبوع المقبل مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، حيث يتنافس 24 فريقًا على التربع على عرش القارة السمراء.

وتم استدعاء 28 لاعبًا من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى منتخباتهم الوطنية في أمم إفريقيا، أبرزهم محمد صلاح الذي سيحمل آمال الدولة المضيفة مصر لاستعادة اللقب بعد غياب تسعة أعوام.

ويلعب المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الأمم برصيد سبعة ألقاب، في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وبرز صلاح (26 عامًا) كواحد من أفضل اللاعبين في العالم منذ انضمامه إلى ليفربول منذ عامين، وسجل أمام توتنهام ليمنح ليفربول لقب دوري الأبطال للمرة السادسة بعد الفوز (2-0) في النهائي.

وحصد النجم المصري جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي (2018-19) للمرة الثانية بـ22 هدفًا، متساويًا مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال.

ويحلم صلاح، الذي تُوج مسيرته مع ليفربول في الموسمين الماضيين بإنجازات مثيرة وأرقام قياسية عديدة، بأن يتوج مسيرته مع الفراعنة بلقب قاري من خلال أمم إفريقيا التي يخوضها للمرة الثانية.

ويتواجد من بريميرليج مع منتخب مصر بجانب صلاح الثنائي محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، والقائد أحمد المحمدي العائد إلى الدوري الممتاز مع أستون فيلا بعد غياب ثلاثة مواسم.

ويستحوذ منتخب كوت ديفوار على نصيب الأسد من لاعبي الدوري الإنجليزي في أمم إفريقيا بواقع أربعة لاعبين، ويليه في المركز الثاني منتخبا نيجيريا والسنغال برصيد ثلاثة لاعبين لكل منهم كالتالي:

- المجموعة الأولى:

مصر (3 لاعبين):

محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (آرسنال)، أحمد المحمدي (أستون فيلا).

جمهورية الكونغو الديموقراطية (لاعبان):

أرتور ماسوكو (وست هام)، يانيك بولاسي (لاعب إيفرتون المعار لأندرلخت البلجيكي).

- المجموعة الثانية:

نيجيريا (3):

ويلفريد نديدي (ليستر سيتي)، أليكس إيوبي (آرسنال)، ليون بالوجون (برايتون).

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غينيا (2):

نابي كيتا (ليفربول)، إبراهيما سيسيه (فولهام).

- المجموعة الثالثة:

السنغال (3):

ساديو ماني (ليفربول)، إدريسا جاي (إيفرتون)، شيخو كوياتيه (كريستال بالاس).

الجزائر (1):

رياض محرز (مانشستر سيتي).

كينيا (1):

فيكتور وانياما (توتنهام هوتسبر).

- المجموعة الرابعة:

المغرب (1):

رومان سايس (وولفر هامبتون).

كوت ديفوار (4):

ويلفريد زاها (كريستال بالاس)، جان ميشيل سيري (فولهام)، سيرجي أورييه (توتنهام)، جوناثان كودجيا (أستون فيلا).

- المجموعة الخامسة:

مالي (2):

إيف بيسوما (برايتون)

موسى دجينيبو (ساوثهامبتون).

- المجموعة السادسة:

غانا (2):

جوردان آيو (كريستال بالاس)، كريستيان أتسو (نيوكاسل يونايتد).

الكاميرون (2):

أندري-فرانك زامبو أنجوسيا (فولهام)، جايتان بونج (برايتون).

بنين (1):

ستيف موني (هدرسفيلد الإنجليزي).

غينيا بيساو (1):

مارسيلو جالو (فولهام).