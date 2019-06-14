وزيرا الرياضة والتنمية المحلية يتابعان اللمسات الأخيرة باستاد القاهرة

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أعمال التطوير الجارية فى ستاد القاهرة، استعدادا لاستضافة مباريات كأس الأمم الأفريقية التى ستنطلق يوم ٢١ يونيو الجاري.

كما تفقد «صبحي» و«شعراوي» المقصورة الرئيسية والتى تم الانتهاء من تطويرها وصالة كبار الزوار، والمركز الاعلامي، والطريق الجديد المؤدى للاستاد.

وأشار الدكتور أشرف صبحى الى أنه تم خلق مساحات جديدة وتطويرها بجسم الاستاد، سيتم استخدامها فى الاستقبال والضيافة، مشيراً الى انه

تم تغيير بوابة الاستاد البحرية، كما تتم حالياً أعمال مراجعة شبكات البوابات الإلكترونية، والانتهاء من رفع كفاءة الإضاءة، مع تطوير شبكة الواى فاى داخل الاستاد، والمنطقة الاعلامية، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية.

من جهة اخرى اجتمع الدكتور أشرف صبحى بغرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها، من وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجية، الكهرباء، السياحة، النقل، الشباب والرياضة، الأمن الوطني، الطيران

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المدني، التنمية المحلية، مركز معلومات مجلس الوزراء، الصحة، هيئة الاسعاف، شركة المياه والصرف الصحي.

وقال وزير الشباب والرياضة إن غرفة العمليات المركزية تهدف إلى مواجهة أى أزمة قد تحدث قبل وأثناء البطولة، مؤكدا أن دورها هام ومحورى بالتعاون مع اللجنة المنظمة.

كما التقى صبحى بمديرى الاستادات المستضيفة لمباريات الأمم الإفريقية ووجه بضرورة الانتهاء من كافة الاستادات خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا على توفير كافة الإمكانات التى تحتاجها الاستادات، وشدد على الالتزام بكافة الضوابط والمعايير التى حددها الاتحاد الأفريقى بشأن الاستادات وعمليات التنظيم الخاصة بدخول وخروج الجماهير من خلال البوابات الإلكترونية المعدة لذلك.