غضب فى المقاولون من تجاهل ترشيحه للبطولة العربية

أبدى مسئولو الكرة بنادى المقاولون العرب غضبهم من تجاهل اتحاد الكرة المصرى الرد على خطاب النادى الذى تم إرساله الى الاتحاد يوم 2 يونيو الجارى وتضمن طلبا بإدراجه ضمن ترشيحات الاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية الموسم المقبل.

واستند الخطاب إلى احقية المقاولون كونه صاحب المركز الخامس فى ترتيب الدورى ويتبقى له مباراة امام الاهلى ويسبق بعدة مراكز الناديين اللذين تم ترشيحهما للمشاركة فى البطولة.

من جانبه، ابدى المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة، عضو مجلس ادارة النادى، استياءه الشديد من تجاهل الاتحاد الرد على خطاب النادى الرسمى ومطالبته المشروعة بترشيح المقاولون للمشاركة فى احدى البطولات الخارجية.

وقال عادل إن المقاولون ابدى التزامه خلال موسم مليء بالأزمات ولم يصدر النادى اى ازمة طوال الموسم ولكن لن نرضي ان يتم التجاهل بهذه الطريقة علما

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بأن كل المعطيات تؤكد احقية المقاولون فى المشاركة.

واكد فتحى ان ادارة المقاولون دائما ما تتعامل باحترام وهدوء ولكن يجب ان لا يكون ذلك سببا فى تجاهل حقوق النادى، مشيرا الى ان العوامل التى تم على اساسها اختيار الفرق المشاركة فى البطولة العربية غير معلومة اذا ما تواجدت من الاساس.

وأضاف عادل، إذا كان الترتيب فى جدول الدورى هو المعيار، فالمقاولون هو الاحق، واذا ما تحدث البعض عن الجماهيرية فالمقاولون العرب ناديا وشركة يتمتع بجماهيرية وتواجد فعال فى كل الدول العربية والافريقية.