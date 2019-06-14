أزمة صورة الدرندلي وتركي آل الشيخ تضرب مجلس الأهلي مجددًا

ضربت أزمة خالد الدرندلى أمين الصندوق من جديد مجلس إدارة الأهلى بعد أن حضر الأخير اجتماع المجلس الأخير بعد ربع ساعة من انطلاقه وسط غياب الثلاثى العامرى فاروق نائب رئيس النادى وخالد مرتجى ورانيا علوانى عضوى مجلس الإدارة، وجاء حضور الدرندلى ليتسبب فى صدام مع مهند مجدى عضو المجلس الذى طلب فتح ملف أزمة صورة الدرندلى مع تركى آلالشيخ مالك النادى ولكن الخطيب رفض للتفرغ لمناقشة أزمة الدورى بجانب وجود غيابات مهمة فى الاجتماع على رأسهم نائب رئيس النادي.
وفى المقابل، أثار التشكيل الجديد لقطاع كرة السلة فى النشاط الرياضى استياء أعضاء الأهلى بسبب اختيارات الأقارب التى فرضها رؤوف عبدالقادر مدير النشاط بعد أن قام بتعيين
وتكرر الأمر بتعيين طه الغنام مديراً لأكاديمية الناشئين ونجله طارق مديراً إدارياً للفريق الأول بجانب مجاملة فؤاد عبدالسلام رئيس اتحاد الطائرة الأسبق والذى يرتبط بعلاقة قوية مع عبد القادر وتم تعيين نجله أيمن فؤاد مدرباً لفريق الطائرة للسيدات.
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